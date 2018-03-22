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機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

發稿時間：2018/03/22 18:02

最新更新：2018/03/22 18:02

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（中央社記者黃雅娟台北22日電）金管會今天表示，統計至106年底強制汽車責任保險，汽車投保率為99.39%、機車為81.35%，提醒民眾應依規定投保，以免受罰。如對照交通部公開資訊，未投保機車高達254萬輛。

金融監督管理委員會保險局副局長蔡麗玲今天表示，依照強制汽車責任保險法第6條，車輛所有人、使用人或管理人必須要投保。

第49條則規定，如果沒有投保遭稽查舉罰，汽車罰鍰為新台幣3000至1萬5000元，機車為新台幣1500至3000元；如果因肇事遭查獲，將加重罰鍰新台幣6000至3萬元，並扣留車輛牌照。

為了保護交通事故受害人不因為肇事車輛未投保而受害，無法取得保險賠償，特別設立財團法人汽車交通事故特別補償基金，基金來源為強制險保險費用，受害人可向特別補償基金獲得基本保障，特別補償基金也會依此向加害人追償。

金管會提醒，民眾可以透過保險公司網站、保險業務員、保險經紀人及保險代理人等管道投保，而保險公司也會在保險契約到期一個月前，提醒保戶續保。

蔡麗玲指出，統計至106年底汽車投保率為99.39%，機車為81.53%。

如對照交通部公開汽機車統計數量，汽車未投保車輛約4.8萬輛，機車未投保者約為254萬輛，金管會提醒民眾應依規定投保，維護自身權益。（編輯：李淑華）1070322

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