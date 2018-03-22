/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed管中閔繆德生地震
>rss

培育AI數位健康人才 生技中心啟動訓練營

發稿時間：2018/03/22 18:11

最新更新：2018/03/22 18:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北22日電）為鏈結國際，培育AI數位健康人才，財團法人生物技術開發中心今天正式啟動台灣首創，專注於生技醫藥跨領域的「數位健康國際加速器訓練營」。

生技中心執行長吳忠勳表示， 2016年底美國國會通過了「21世紀醫療法案」（21st Century Cures Act），納入利用手機、資訊科技、或穿戴式裝置等方式，來收集個人的健康資訊以達到促進健康照顧的目的，因此健康產業在未來的5至10年將會全新洗牌。

由於台灣在過去數十年於資通訊產業上、中、下游累積了非常豐富的經驗，為讓台灣在這一波與人體健康息息相關的革命中能扮演關鍵角色，生技中心首創數位健康加速器計畫，期待藉由這波數位健康熱潮，能募齊國內外資源，以打造台灣的數位生醫領域創業生態系，進而推動台灣生醫產業的創新轉型。

吳忠勳指出，此計畫將邀請多位國際知名大師從品牌推動、財務規劃、行銷策略、及專利法規等多面向進行深入探討，期待能協助新創公司團隊實現創業夢想。

未來數位健康加速器計畫將結合Insilico Medicine、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I.數位健康人才培育計畫」，共同開設一系列生醫、區塊鏈、大數據等AI生醫相關領域人才培訓課程，期待藉此合作輔導培育出更多台灣資通訊與生醫產業跨界人才，有效應用人工智慧技術加速藥物研發過程，降低過往高額研發成本與風險，讓人工智慧未來在台灣扎根。（編輯：林淑媛）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP