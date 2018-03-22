/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed管中閔繆德生地震
>rss

晶華去年每股賺8.37元 擬配近7元股利

發稿時間：2018/03/22 18:58

最新更新：2018/03/22 18:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北22日電）晶華今天通過財報與股利政策，受惠太魯閣晶英、達美樂等營收獲利放大，合併稅後淨利10.87億元，年增12.2%，每股盈餘(EPS)8.37元，優於去年，今年擬配發6.912元的現金股利。

晶華今天召開董事會通過2017年財報，合併總營收70.04億元，比2016年同期68.56億元，增加2.16%，合併稅後淨利10.87億元，年增12.2%，每股盈餘(EPS)8.37元，優於去年每股7.53元的成績。

晶華說明，今年稅後淨利增加，主要受惠轉投資子公司太魯閣晶英、達美樂、Silks International及故宮晶華營收增加，拉高稅後淨利. 另外，今年認列第二次可轉換公司債選擇權評價利益，比去年同期增加2181萬元，認列未實現外幣評價利益增加5289萬元。

晶華董事會也通過2017年盈餘分配案，擬自2017年度可分配盈餘提撥8.76億元，每股分配現金股利6.912元。

但每股現金股利比去年減少，晶華說明，依證交法第41條規定，當年度發生帳列股東權益減項，106年度國外營運機構財務報表換算兌換損失, 因日幣及美金貶值增加，減損約1.61億元，須自當年度稅後盈餘提列特別盈餘公積，待未來年度匯率回升，累積換算調整數為正值時，可回轉分配。（編輯：黃國倫）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP