晶華去年每股賺8.37元 擬配近7元股利

（中央社記者江明晏台北22日電）晶華今天通過財報與股利政策，受惠太魯閣晶英、達美樂等營收獲利放大，合併稅後淨利10.87億元，年增12.2%，每股盈餘(EPS)8.37元，優於去年，今年擬配發6.912元的現金股利。



晶華今天召開董事會通過2017年財報，合併總營收70.04億元，比2016年同期68.56億元，增加2.16%，合併稅後淨利10.87億元，年增12.2%，每股盈餘(EPS)8.37元，優於去年每股7.53元的成績。



晶華說明，今年稅後淨利增加，主要受惠轉投資子公司太魯閣晶英、達美樂、Silks International及故宮晶華營收增加，拉高稅後淨利. 另外，今年認列第二次可轉換公司債選擇權評價利益，比去年同期增加2181萬元，認列未實現外幣評價利益增加5289萬元。



晶華董事會也通過2017年盈餘分配案，擬自2017年度可分配盈餘提撥8.76億元，每股分配現金股利6.912元。



但每股現金股利比去年減少，晶華說明，依證交法第41條規定，當年度發生帳列股東權益減項，106年度國外營運機構財務報表換算兌換損失, 因日幣及美金貶值增加，減損約1.61億元，須自當年度稅後盈餘提列特別盈餘公積，待未來年度匯率回升，累積換算調整數為正值時，可回轉分配。（編輯：黃國倫）1070322