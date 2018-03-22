上銀去年獲利衝次高 擬配股利3.8元

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）上銀去年獲利新台幣27.38億元，每股稅後純益9.77元，創歷史次高，擬配發股利每股3.8元。上銀今年上半年業績預期比去年同期和去年下半年佳。



上銀今天公布去年財報，去年合併營收新台幣211.64億元，較前年161.18億元大增31.3%，創歷年新高。



上銀去年合併毛利率約35.83%，較前年32.89%增加2.94個百分點。去年合併營業利益33.45億元，合併營益率約15.81%，較前年9%增加6.81個百分點。



上銀去年歸屬母公司業主淨利27.38億元，較前年13.26億元大增106.3%，去年每股稅後純益9.77元，優於前年EPS 4.74元。



法人指出，上銀去年獲利創歷年次高，主要是去年上銀包括滾珠螺桿、線性滑軌以及機器人等主要產品線訂單暢旺，中國廠商需求強勁、加上傳統產業自動化需求增加，帶動上銀營運表現。



上銀董事會今天決議擬盈餘分配現金股利每股3.5元，盈餘轉增資配股每股0.3元，共計擬配發股利每股3.8元。



展望今年上半年集團營運表現，上銀日前預期，上半年業績會比去年同期佳，也會比去年下半年佳。



觀察缺料狀況，上銀預估，今年滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人都會持續缺料，部分特殊產品交期要1年。



上銀陸續投資布局，其中在台灣，精科二期廠房投產，嘉義大埔美一期投產和二期興建計畫。



在海外，中國大陸二期、日本、韓國、義大利都在積極布建。上銀指出，會在日本神戶或其他地點擇地設廠，需要用地約7800坪，預計設立研發中心、倉庫、以及滾珠螺桿生產線，因應當地日本客戶需求，最快第3季可望確定。（編輯：林沂鋒）1070322