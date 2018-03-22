川普貿易戰疑慮再起 亞股跌多漲少

（中央社香港22日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）堅守今年升息目標，造成亞洲盤美元貶勢擴大。但美國總統川普準備對中國祭出新制裁，貿易戰疑慮再起，對亞洲股市造成打擊。



法新社報導，聯準會召開近月來備受期待的政策會議後，一如外界預期宣布升息，將借貸成本推升至10年來最高水準，但也暗示今年只會再升息2次，而非外界原本預測的還有3次升息。



聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在上任後首場記者會中表示，此舉是回應12月稅改激勵下堅挺的經濟展望，就業機會增加也讓所得和信心同步上揚。



紐約匯市，美元兌其他主要貨幣應聲走貶，儘管聯準會也表示，隨經濟持續走強，未來兩年內升息步伐會更加積極，但美元仍未回升。亞洲匯市，美元持續走貶，原因包括歐洲和日本出現收緊貨幣政策趨勢的討論聲浪。



外匯交易商萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場臆測會加速升息，但未從聯準會獲得證實。（聯準會）聲明透露美元將受到打擊，允許空方再度做空美元。」



東京股市收漲1%，終結連3黑；首爾股市收揚0.4%；香港股市收挫1.1%；上海股市收跌0.5%。香港實際上央行機構金融管理局和中國人民銀行今天雙雙跟進美國聯準會升息，緊縮銀根。



澳洲雪梨股市收跌0.2%；紐西蘭威靈頓股市收跌0.09%；台灣股市收跌0.05%。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070322