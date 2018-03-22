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上緯海鼎風電攜手永冠能源及先進複材

發稿時間：2018/03/22 20:56

最新更新：2018/03/22 20:56

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（中央社記者潘智義台北22日電）上緯投控及旗下海鼎風電今天宣布，為響應台灣再生能源政策、擴大台灣離岸風電產業鏈合作，3月與兩家風力發電機組供應商永冠能源、先進複材簽署合作備忘錄。

上緯國際投資控股公司新聞稿指出，依據合作備忘錄，永冠將提供商業發展計畫，上緯及海鼎風電如能取得台灣主管機關許可，且在各方對於所有相關議題取得共識的前提下，有意與永冠直接或間接簽署合作契約。

上緯指出，先進複材是全台最大、也是全球前10大遊艇公司嘉鴻遊艇集團旗下的專業複材構件廠，同時也是國際知名複合材料零組件供應商，從事陸域風機葉片維修、軌道車輛複材零組件，及船舶複材零組件所需複合材料先進技術研發其製造，近年有強烈意願投入離岸風電機艙罩，與鼻錐罩的供應鏈。

上緯強調，身為風電葉片原料樹脂製造商，在台灣參與多項離岸風力發電計畫，且為國內迄今唯一完成示範離岸風機建造的開發商。

上緯規劃，至2025年與合作夥伴將海洋、海能及海鼎風電，共完成2.6GW的離岸風電建置，總投資金額約為新台幣4500億元。海鼎風電(Formosa III)將由上緯、麥格理資本及EnBW共同開發，此投資將待歐盟審查後完成。（編輯：林沂鋒）1070322

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