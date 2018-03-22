美商務部：中國鋼鋁產能過剩 美產業損失

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國商務部長羅斯指出，國際鋁產能過剩，特別是中國，是導致美國鋁業產量下降的主因，美國再不採取行動，將失去煉鋁能力，也將無法支持美國基礎建設與國防發展。



羅斯（Wilbur Ross）今天在美國聯邦眾議院歲入委員會（Ways and Means Committee）聽證會提出書面證詞指出，1月時他向美國總統川普提交兩份關於鋼鋁進口商品對美國國家安全影響報告，認為鋼鋁進口產品與全球產能過剩，正削弱美國國內經濟，可能損及美國國家安全，因此建議川普採取行動保護美國鋼鋁產業。



他並點名中國指出，中國是全球最大鋼鐵生產與出產國，光是中國的產能就超過美國鋼鐵總量的3倍。煉鋁產業也是一樣，羅斯指出，如果美國沒有採取行動，將使美國失去煉鋁能力，也將無法支撐美國基礎建設與國防發展。



羅斯指出，課徵鋼鋁關稅將能使美國國內減少對外國生產者的依賴，雖然這可能意味美國國內商品價格上揚，但這是為了保護國家安全，而且美國也不是唯一一個對不公平貿易與鋼鋁產能過剩表示關切的國家。



羅斯也透露，和歐洲聯盟（EU）的鋼鋁關稅豁免談判已經進入尾聲，有機會在明天關稅正式啟動前達成最後協議，讓歐盟取得豁免。（編輯：屈享平）1070322