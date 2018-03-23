美警惕中國製造2025 多管反制待見真章

（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）美國貿易代表萊特海澤今天說，美國將從關稅、投資限制及狀告世界貿易組織（WTO）多管齊下，解決中國在科技產業上對美國的不公平競爭。



川普今天在白宮簽署備忘錄，美國針對中國的「301調查」，認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業的行為。美國多管齊下，提出關稅制裁、訴諸WTO並啟動爭端解決機制，以及限制中國投資美國特定機敏產業等方案。



根據美國貿易代表署（USTR）資料，在關稅部分，USTR打算祭出高達25%的從價關稅（ Ad Valorem Duties），受影響的產業將包含航太、資通訊及機械產業，這項關稅將於15天內公告，公告後30天內聽取美國各方意見並舉行聽證會後，USTR作出最終裁定，才會實施。



另外，儘管川普政府對WTO多所批評，然而，USTR這次仍將啟動WTO架構下的反制措施，針對中國在科技及市場准入上對美國企業的歧視限制，狀告WTO展開爭端解決機制。



而在限制中國收購與投資美國敏感關鍵技術與企業上，財政部則將在60天內提出可行的相關措施計畫。



白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛（Peter Navarro）稍早在電話簡報中更明白指出，美國必須警惕「中國製造2025」，尤其中國藉各種不公平方式，針對美國特定戰略性產業收購與投資，目的是利用美國的先進技術強大解放軍軍力，這關乎美國國家安全，美國必須有所回應。



USTR指出，中國歧視美國企業的四大方式包括：一以合資要求、限制外國投資及藉由行政審查和許可程序，強迫美國企業技術轉移給中國企業；二、使用歧視性許可的程序，將美國企業將技術轉移給中資企業；三、中國主導許多大規模技術轉移投資和收購；四、展開網路駭客行為，入侵美國網路獲取商業資訊。



USTR說，美國跨部門小組預估，中國的政策與作法，造成美國每年經濟損失至少500億美元。



有美國前官員擔憂，中國會以同樣手法反制，美國的農業出口及消費者首當其衝；但也有學者認為，川普政府認識到中國竊取美國智慧財產權，造成美國的經濟損失，這是正確的。



華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁路易斯（James Lewis）專研科技領域，他發表文章指出，人們當然可以質疑川普政府對抗中國的風格，包括疏遠關鍵盟邦的作法，或是擔憂川普政府思慮不夠周延，未考慮到中國可能以同樣手法報復。



然而，路易斯說，中國一再忽視協定，用犧牲全球的創新力為代價，強化自身成長，反擊中國竊取智慧財產權的行為已「姍姍來遲」，如果現在還沒有外力壓迫，中國不會改變。



前副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）受訪時則說，預計中國會以同樣手段反制，提高關稅首當其衝的就是美國農業出口，而包括在中國投資的美國企業接下來可能受到各種經營上的騷擾，例如在行政審批程序上新增限制。另外，中國也可以狀告WTO，中國的反制措施有待觀察，但她憂心，美國消費者也將受到影響。（編輯：紀錦玲）1070323