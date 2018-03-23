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聯廣上市首日大漲 啟動蜜月行情

發稿時間：2018/03/23 09:29

最新更新：2018/03/23 09:58

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廣告集團聯廣傳播23日以每股新台幣46元掛牌上市，成為國內第一家上市櫃的廣告傳播公司。董事長余湘（左4）、總經理程懷昌（左2）在掛牌典禮接受合影。中央社記者吳家豪攝　107年3月23日廣告集團聯廣傳播23日以每股新台幣46元掛牌上市，成為國內第一家上市櫃的廣告傳播公司。董事長余湘（左4）、總經理程懷昌（左2）在掛牌典禮接受合影。中央社記者吳家豪攝　107年3月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）廣告集團聯廣傳播今天以每股新台幣46元掛牌上市，並以50元開出紅盤，漲幅近9%，啟動蜜月行情；董事長余湘表示，走入資本市場是希望讓文創影響力擴散到整個市場。

聯廣今天舉行上市掛牌典禮，余湘表示，聯廣上市是台灣廣告界的大消息，身為聯廣集團的大家長，她非常高興。

余湘說，聯廣上市是一個里程碑，走入資本市場是希望讓文創影響力擴散到整個市場，讓更多年輕人願意投入，也讓有經驗的人才願意傳承，讓大家看到台灣本土廣告的生命力。

台灣證券交易所總經理簡立忠指出，聯廣從事文創傳播相關服務，是台灣知名廣告傳播集團，自民國59年成立以來屹立不搖，旗下眾多公司在廣告、公關、會展領域皆有知名客戶。

簡立忠強調，聯廣成為國內第一家上市櫃的廣告傳播公司，相信進入資本市場後，有助於提高投資人認同度與資金募集發展業務，並帶動整體文創產業發展，因此聯廣上市具有高度指標性意義，希望聯廣能持續提升公司治理品質、善盡企業社會責任。

聯廣集團共分為4大事業體系，包括廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心。

聯廣2016年營收達23.63億元，歸屬於母公司稅後淨利0.99億元，每股盈餘（EPS）3.3元，每股配發2.897元現金股利，股利配發比率近9成。2017年自結營收達23.57億元，與2016年約略相當；去年前3季歸屬於母公司稅後淨利0.68億元，EPS為2.27元。(編輯：趙蔚蘭)1070323

廣告集團聯廣傳播23日舉行上市掛牌典禮，董事長余湘（左3）與台灣證券交易所、承銷券商國泰證券代表一起進行擊鼓儀式。中央社記者吳家豪攝　107年3月23日廣告集團聯廣傳播23日舉行上市掛牌典禮，董事長余湘（左3）與台灣證券交易所、承銷券商國泰證券代表一起進行擊鼓儀式。中央社記者吳家豪攝　107年3月23日
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