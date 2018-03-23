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遭歐盟裁罰 禾伸堂：罰金已提列財報

發稿時間：2018/03/23 09:33

最新更新：2018/03/23 09:33

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）禾伸堂表示，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文，待收到後，再與律師團討論是否進行上訴等相關程序，並表示裁罰金額已於106年度財報提列完成，對公司財務及業務並無重大影響。

禾伸堂今天上午發布重大訊息指出，22日晚間獲悉，歐盟反壟斷部門針對禾伸堂及旗下薩摩亞子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.，與子公司的前日本子公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.（現為Vishay Polytech），共計受78.2萬歐元裁罰。

禾伸堂指出，尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容，無法具體說明，但本案為前日本子公司HPC特定員工行為，禾伸堂與薩摩亞子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.並未涉入且不知悉相關行為，並對前日本子公司HPC特定員工行為深表遺憾。

在後續作業上，禾伸堂指出，將待收到正式函文後，再與律師團討論是否進行上訴等相關程序。

基於會計穩健原則，禾伸堂表示，上述裁罰金額已於106年度財務報表提列完成，裁罰金額對公司財務及業務並無重大影響。

禾伸堂和另7家日本電容器製造商因長達14年壟斷市場，規避價格競爭，且有時聯合制價，歐洲聯盟（EU）反壟斷當局21日對他們合計開罰2億5390萬歐元（約新台幣91億元）。

彭博報導，禾伸堂和Vishay Polytech一同被罰78萬2000歐元（約新台幣2815萬元）。其他受罰的7家日企是日立化成（Hitachi Chemical）、日本佳美工公司（Nippon Chemi-Con）、松尾電機（Matsuo Electric Co.）、尼吉康（Nichicon）、陸必功（Rubycon）、Elna和NEC Tokin。（編輯：鄭雪文）1070323

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