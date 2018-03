遭歐盟裁罰 禾伸堂：罰金已提列財報

(中央社記者鍾榮峰台北23日電)禾伸堂表示,尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文,待收到後,再與律師團討論是否進行上訴等相關程序,並表示裁罰金額已於106年度財報提列完成,對公司財務及業務並無重大影響。



禾伸堂今天上午發布重大訊息指出,22日晚間獲悉,歐盟反壟斷部門針對禾伸堂及旗下薩摩亞子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.,與子公司的前日本子公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.(現為Vishay Polytech),共計受78.2萬歐元裁罰。



禾伸堂指出,尚未收到歐盟反壟斷部門正式函文內容,無法具體說明,但本案為前日本子公司HPC特定員工行為,禾伸堂與薩摩亞子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.並未涉入且不知悉相關行為,並對前日本子公司HPC特定員工行為深表遺憾。



在後續作業上,禾伸堂指出,將待收到正式函文後,再與律師團討論是否進行上訴等相關程序。



基於會計穩健原則,禾伸堂表示,上述裁罰金額已於106年度財務報表提列完成,裁罰金額對公司財務及業務並無重大影響。



禾伸堂和另7家日本電容器製造商因長達14年壟斷市場,規避價格競爭,且有時聯合制價,歐洲聯盟(EU)反壟斷當局21日對他們合計開罰2億5390萬歐元(約新台幣91億元)。



彭博報導,禾伸堂和Vishay Polytech一同被罰78萬2000歐元(約新台幣2815萬元)。其他受罰的7家日企是日立化成(Hitachi Chemical)、日本佳美工公司(Nippon Chemi-Con)、松尾電機(Matsuo Electric Co.)、尼吉康(Nichicon)、陸必功(Rubycon)、Elna和NEC Tokin。(編輯:鄭雪文)1070323