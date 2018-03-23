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關鍵字： 貿易戰川普璩美鳳統一發票
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美光看好NAND更平衡 群聯樂

發稿時間：2018/03/23 11:19

最新更新：2018/03/23 11:19

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（中央社記者張建中新竹23日電）美國記憶體廠美光(Micron)對今年儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市況看法趨於樂觀，預期產業將更平衡，激勵控制晶片廠群聯股價表現強勁，由黑翻紅。

隨著固態硬碟(SSD)銷售創下單季歷史新高，加上工業物聯網、先進駕駛輔助系統(ADAS)等車用市場及遊戲和加密貨幣挖礦用的繪圖記憶體市場需求強勁帶動，美光第2季(至3月1日止)營運繳出亮麗成績單。

美光第2季營收達73.51億美元，超越調高後的73.5億美元目標，年增58%，每股純益2.82美元，同樣超越調高後的2.7至2.75美元目標。

美光儘管日前台中廠發生氮氣供應受阻事件，不過，美光對第3季營運展望依然樂觀，預期季營收將約72億至76億美元，每股純益將約2.76至2.9美元。

只因美光先前股價已高漲，美光財報出爐後，股價不漲反跌，盤後跌4.01%。美光在台灣合作夥伴南亞科股價也表現疲弱，盤中一度達新台幣90.2元，跌6.1元，跌幅達6.33%。

美光預估，今年NAND Flash位元供給成長幅度將略高於45%，將低於原先預估的50%，今年NAND Flash產業動態也將更平衡。

受美光對NAND Flash市況看法趨於樂觀激勵，群聯今天股價表現強勁，由黑翻紅，達299元，漲4元，漲幅約1.35%。(編輯：趙蔚蘭)1070323

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