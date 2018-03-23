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離岸風電估年稅收38億 彰化縣爭取一半

發稿時間：2018/03/23 11:23

最新更新：2018/03/23 11:23

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（中央社記者黃雅娟台北23日電）彰化縣長魏明谷今天表示，預估離岸風電興建施工期間，4年印花稅收入為新台幣22億元，第5年開始售電後，預估每年營業稅跟營所稅收入38億元，他希望「稅收一半要留在地方」。

彰化縣長魏明谷今天出席亞洲綠能智慧中心國際論壇，會後接受媒體訪問時表示，彰化縣擁有全世界最好的風場，台灣最淺的海域，外海60公里、2300平方公里的面積，總面積是彰化縣陸地2.5倍大，可以拿來發展離岸風電。

魏明谷指出，這兩年招商引資已經超過1兆1920億元，他希望風場達100平方公里以上的，都要在彰化縣設立登記公司，並在彰化縣繳稅，跟當地大學建教合作，培育人才，並回饋社區。

魏明谷表示，加上特斯拉4成零組件在彰化生產，除了國際大廠Google以外，也有很多廠商的資料中心來接洽設在彰化，彰化縣政府期待未來能提供百分之百的綠電；而在前瞻基礎建設裡面，則期待打造台灣第一條無人自駕車專用道，配合儲能、配能、節能，結合外商，打造前進東南亞、東協及東北亞的綠能開發基地。

魏明谷指出，2025年時，彰化外海將有1000到1100支風機，每支風機造價8億元，總投資金額將近8000億元；每支風機可以創造18個就業機會，1000支就是1萬8000個就業機會。薪水從6萬元起跳，最高可到12萬元。

由於魏明谷期待，所有離岸風電能夠到彰化縣設立公司，他預估，興建4年期間，預計有印花稅22億元收入，第5年開始售電後，每年預計營業稅跟營所稅收入將達38億元。他也希望跟中央政府爭取，稅收有一半能留在彰化，「取之於彰化，用之於彰化」。

經濟部正在進行離岸風電遴選階段的遴選收件，魏明谷表示，開發商開出來的條件越好，站在地方的立場回饋彰化，期待廠商能夠跟地方政府高度配合，包括前述的公司登記、稅收、人才等條件，都能獲得彰化縣的青睞。（編輯：林興盟）1070323

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