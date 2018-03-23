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關鍵字： 貿易戰川普璩美鳳統一發票
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美中貿易戰開打 半導體產業盼不受衝擊

發稿時間：2018/03/23 12:08

最新更新：2018/03/23 12:08

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美中貿易戰開打，國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸表示，不希望因為強烈貿易制裁或是相互報復的影響、對整體科技半導體產業鏈造成重大衝擊。

日月光今天上午攜手中華經濟研究院與台灣經濟研究院兩大智庫，共同簽署智慧電網委託研究合作備忘錄。曹世綸受邀出席，會後接受媒體採訪。

對於美中貿易戰開打、美國總統川普課徵新關稅重懲中國，曹世綸分析，整體來看，需觀察人才（Talent）、貿易（Trade）、稅（Tax）和技術（Technology）這4個T，不希望全球貿易障礙、造成半導體上中下游產業在全球分工的影響。

曹世綸指出，半導體產業無論是生產、製造、生態體系或是終端供應鏈等，都是全球高度分工的產業鏈。整個高科技以及半導體產業，也不希望因為強烈貿易制裁或是相互報復的影響、對整體產業鏈造成重大衝擊。

美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，表示這是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。世界兩大經濟體的貿易關係緊張升高。

川普簽署備忘錄之後，還不會立即課徵關稅。貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將在2週內發表課稅產品名單，之後還有一段諮商期，舉行聽證會以聽取各方意見。（編輯：鄭雪文）1070323

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