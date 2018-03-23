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憂慮貿易戰 亞股隨華爾街股市重挫

發稿時間：2018/03/23 12:25

最新更新：2018/03/23 12:25

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（中央社香港23日綜合外電報導）繼美股重挫後，亞洲股市今天賣壓沈重，因美國總統川普對中國大陸進口貨品課徵重稅，以及北京隨後宣布對抗手段，引發市場對新貿易戰的憂慮。

美股聞訊重挫，3大指數跌幅介於2.4%至2.9%。美股跌勢擴大至亞股，日股指數重挫3.6%，出口類股因日圓勁升受創。

美元兌日圓匯率貶破105日圓，為2016年11月以來首見，美元兌歐元和英鎊也走弱。

港股恆生指數大跌3.4%，陸股上證指數重挫3%，澳洲股市S&P/ASX 200指數下滑2%，新加坡股市富時海峽時報指數下挫1.8%，南韓股市KOSPI指數挫跌2.3%，紐西蘭股市NZX 50指數跌逾1%，台股加權股價指數跌1.5%和菲股指數跌2.3%。

川普以「剽竊」美國智慧財產權為由，宣布對大陸銷美高達600億美元貨品課徵關稅，此舉讓外界懷疑這個世界最大經濟體的強勁復甦恐脫軌。

這項宣布前幾週，白宮針對輸美鋼鋁課稅，導致股市挫跌。川普現致力貫徹他美國優先的保護主義進程。

大陸對華府這項最新舉措立即回應，公布美國銷陸價值30億美元可能課稅的貨品清單，明列豬肉、水果和紅酒等，警告說「不畏懼貿易戰」。

摩根富林明資產管理（JP Morgan Asset Management）全球市場策略師安德森（Hannah Anderson）告訴法新社，對中美的經濟衝擊，將取決於最終以何種形式課徵關稅。此種效應可能在美國方面感受較為強烈，並提高消費者和生產者物價。（譯者：徐睿承/核稿：林憬屏）1070323

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