川普掀貿易戰 投顧指背後有3大目的

（中央社記者田裕斌台北23日電）美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，投顧業者分析，美國總統川普目的並非著重在提高經濟成長，背後隱含3大秘密。



永豐金投顧表示，川普此舉主要為美國今年11月6日國會期中選舉鋪路，希望藉此獲得更多保護主義傾向選民的選票。



其次，川普也能向中國大陸施壓，在市場准入方面做出讓步，包括對投資股權的限制，及加大服務業的開放，如金融、雲端服務、行動支付等領域；減少中國大陸對美國農產品進口限制；加強智慧財產權保護等。



永豐金認為，美國發動貿易戰也能遏止中國大陸強制美國企業技術移轉與不平等關稅，尤其在「中國製造2025」中重點的10大戰略新興產業：新一代資訊技術、自動執行功能的高檔數控機床和工業機器人、航空航太設備、海洋工程裝備、高技術船舶、新能源裝備、高鐵裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥和高性能醫療器械，阻止中國大陸威脅美國成為未來的經濟霸權。



永豐金投顧表示，美國推出懲罰性關稅後，中國大陸為安撫國內不滿情緒，推出關稅反制措施可以理解，不過僅象徵性推出美對中30億美元出口加徵關稅措施，力道相對輕微，加上總理李克強20日在中國大陸13屆全國人大會議閉幕會議中釋出善意，強調中美要打貿易戰對雙方都沒有好處，沒有贏家。



李克強指出，希望透過對話協商談判來解決貿易問題，避免打貿易戰，未來中國大陸將進一步降低進口商品關稅；放寬服務業准入，著重在養老、醫療、教育和金融等領域，並全面放開製造業准入；保護智慧財產權，在製造業方面不允許強制轉讓技術；種種跡象顯示，中國大陸對美國發動貿易大戰的意願不高。



永豐金投顧分析，由於川普在22日簽署貿易保護備忘錄至真正落實時間尚有1至2個月時間(15天內公布詳細清單與稅率，隨後30天舉行公眾意見徵詢，最後確認公告實施)，預期未來中美雙方將繼續協商，中國大陸也將釋放出更多善意，通過擴大服務業准入、加大智慧財產權保護、禁止製造業強制性技術轉讓等措施；最後結果可能是摩擦難免，發生貿易戰可能性低。（編輯：鄭雪文）1070323