美中貿易戰 NB代工廠與客戶協商因應

（中央社記者韋樞台北23日電）美國總統川普簽署備忘錄，將對中國銷往美國約600億美元的貨品祭出懲罰性關稅，有可能遭課重稅的包括資通訊產品。筆電代工大廠均密切注意此訊息，並積極與客戶協商因應之道。



美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，但有60天諮商期供雙方迴旋的空間，估計將有1300項產品會被列入關稅將要打擊清單。



根據美國貿易代表署（USTR）資料，在關稅部分，USTR打算祭出高達25%的從價關稅（Ad Valorem Duties），受影響的產業將包含航太、資通訊及機械產業，這項關稅將於15天內公告，公告後30天內聽取美國各方意見並舉行聽證會後，USTR作出最終裁定，才會實施。



筆電等資通訊產品代工大廠均密切注意此事，一早會議開不停，並與客戶協商因應之道。廣達(2382)表示，美國方面的訊息仍不明，正設法釐清課稅內容，待釐清後將與客戶協商因應之道。



仁寶(2324)表示，仁寶內部正研究此事，由於後續課稅細項未明，美國的執行方式、內容也不清楚，且課稅究竟是對100%都在中國製造的資通訊產品課稅，或是對多少零組件比重在中國生產者課稅，或是對所有的中國資通訊品牌全數課稅，或是連出給美國品牌客戶的產品也都要課稅，都需要進一步釐清。



緯創(3231)指出，這項高關稅對產業的影響還在觀望研究，畢竟代工廠並非品牌商，表面上會影響在中國設廠的代工製造和代工設計廠，但實則看來是和品牌廠相關，還要進一步獲得清楚資訊。



和碩(4938)認為，兩國貿易大戰確實會影響很多產業，但重點是後續的執行細節、方式和程度，代工廠才會知道會受到多大影響，同時再與客戶共商因應之道，



英業達(2356)說，很多台商都是利用三角貿易方式，英業達出貨到美國的文件與憑單都是由台灣總公司發出，但貨品則是由大陸港口出口；兩個大國的貿易戰還要再視後續有無排除條款，以及執行內容，才會知道自家的客戶是否遭課高關稅。(編輯：趙蔚蘭)1070323