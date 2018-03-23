美中貿易戰升溫 這類筆電品牌衝擊較大

（中央社記者吳家豪台北23日電）美國與中國大陸貿易關係緊張升高，台灣電腦品牌廠宏碁、華碩是否受益仍保守看待，持續評估影響；業內人士認為，對美國市占率高的筆電品牌影響較大。



受貿易戰烏雲衝擊，國際股市普遍下跌，台股今天開盤大跌逾240點，午盤跌幅收斂至約180點，各類股一片慘綠。宏碁、華碩分別下跌超過3%、2%，最低來到25元、269元，跌幅大於筆電代工廠。



美國總統川普今天簽署備忘錄，美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，15天後公布清單，之後有30天公眾評論期。



對此，宏碁發言系統今天表示，宏碁在全球各地營運都會遵循當地法令與關稅規定，由於301條款影響面向廣泛，內部還需要持續評估，並進行更多討論。華碩發言人吳長榮說，將密切觀察，審慎因應。



業內人士認為，美中貿易戰升溫，原則上只對筆電廠的美國市場有影響，尤其美國市占率高的品牌影響較大。



根據研調機構Gartner數據，2017年第4季美國個人電腦（PC）市場前3大品牌為美系品牌惠普（HP）、戴爾（Dell）、蘋果（Apple），出貨量市占率分別為33.7%、24.3%、13%；大陸品牌聯想（Lenovo）市占率11.8%，排名第4；台廠宏碁市占率3.9%排第5。



前花旗環球與巴克萊資本證券亞太區半導體研究團隊主管陸行之表示，美國將對中國大陸祭出301條款，真正會受影響的是像手機這類終端產品，半導體反而很難受影響；目前中國大陸半導體封裝占全球市場低於10%，主要仍在台灣封裝，如果301條款沒有針對台灣，就不會影響封裝。（編輯：鄭雪文）1070323