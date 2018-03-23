金管會：企業社會責任報告書質量兼備

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）金融監督管理委員會表示，台灣今年的企業社會責任報告在質量上都有顯著斬獲，不僅數量多達515本，且近半數報告書獲得第三方保證或確信。



金融監督管理委員會副主委鄭貞茂今天出席「第四屆台灣永續報告分析發表會」。他致詞時表示，今年台灣企業社會責任（CSR）報告書的成長令人振奮，出版的報告書已達515本，其中，以金融、科技產業為多。



鄭貞茂指出，CSR報告書除了數量的成長，也有近半數、49%的CSR報告書取得第三方保證或確信，顯示企業重視報告書的品質，有27.7%的企業在CSR報告書回應聯合國的永續發展目標（SDGs）。



他指出，台灣企業重視經濟成長，國際企業則重視氣候變遷，凸顯兩者差異，且未來也應該呼籲政府機關加入出版永續報告書的行列。



另外，CSRone永續報告平台資深經理陳厚儒代表研究團隊發布「2018台灣永續報告現況與趨勢」分析報告有四大發現，首先、今年台灣CSR報告書創下515本的新高紀錄，較去年增加57本；其次、有編製CSR報告書企業EPS、ROE皆高於大盤；第三、27.8%企業CSR報告書回應聯合國倡議的「永續發展目標（SDGs）」；第四、公司治理評鑑前5%的企業中，有91%已編製CSR報告。



陳厚儒表示，目前有編製CSR報告書的上市櫃公司，每股盈餘（EPS）為新台幣2.61元，相較於大盤平均的2.1元高出了0.51元；另外，股東權益報酬率（ROE）達7.65%，更是明顯優於大盤平均的1.02%。



為強化企業重視並善盡企業社會責任，金融監督管理委員會逐步推動上市櫃公司強制編制企業社會責任報告書，於103年要求資本額達100億元以上，以及食品、化工、金融等特定行業的企業，必須編製企業社會責任報告書，之後106年把資本額要求調整至50億元，進一步擴大要求上市櫃企業編製企業社會責任報告書。（編輯：郭萍英）1070323