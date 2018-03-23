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拉台商回台上市 證交所進軍福州

發稿時間：2018/03/23 13:05

最新更新：2018/03/23 13:05

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（中央社記者田裕斌台北23日電）台灣證券交易所為增進中國大陸回台上市的意願，由副總經理林長慶帶隊，21日在福州舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引超過30家有意上市的台商企業參加。

林長慶表示，近期部分台商為發展中國大陸內需市場、取得當地資金與業者信賴，選擇赴陸上市，但實際上並非所有產業均為陸股資金矚目焦點，企業應選擇最適合自己體質的資本市場。

林長慶指出，隨著近期陸股市場初次上市(IPO)趨於常態化，本益比表現持續修正，高本益比不再為長期現象，企業選擇上市地尚須綜合考量其他因素，台灣資本市場外國企業交易活絡、本益比穩健，且未就募資時程設限，是中小型台資企業上市市場的優質選擇。

證交所統計，截至今年2月底，已有70家第一上市公司在台掛牌，其中逾8成是台商，近9成主要營運地位於中國大陸，產業分佈涵蓋範圍相當多元，由傳產至高科技產業都有。

以上市後表現來看，全體第一上市公司平均本益比19.6倍，年化成交值週轉率達225.69%，部分營運績優個股如亞德客-KY更獲得投資人高度肯定，市值自上市後一路攀升，更躋身為MSCI標準型指數成分股，顯見在台灣掛牌的第一上市公司受投資人青睞。（編輯：郭萍英）1070323

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