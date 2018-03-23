川普對中祭301 學者：MIT可能受惠

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）美國將對中國銷往美國的產品課徵高關稅，學者今天表示，目前仍處於威脅階段，如果301條款上路，在中國大陸台商及台灣中間財供應鏈恐受創，但台灣製造（MIT）可能受惠。



美國總統川普（Donald Trump）啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國達600億美元（約新台幣1兆7400億元）貨品課徵高關稅，但美國仍訂有諮商期，提供雙方迴旋空間，將有1300項產品會被列入關稅打擊清單。



前行政院政務委員兼經濟建設委員會主任委員、台灣大學經濟系教授陳添枝表示，自世界貿易組織（WTO）成立後，美國已很少使用301條款，美國這次如果啟動301條款將是很大的政策轉變，有點挑戰WTO權威。



不過，他說，美方雖啟動301條款，仍提出諮商期，請中國想辦法讓步，縮減鉅額貿易逆差，目前還只是「威脅」階段。



陳添枝表示，即便美中協商取得妥協，但之後的貿易糾紛仍可能不斷；如果協商不成，美國還要向WTO提出告訴，經WTO爭端協調機制，之後美國才能採取報復行動。



中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，川普雖簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國的產品課徵高關稅，但尚未公布實施關稅制裁產品範圍，預計15天後公布初步清單，之後30天還有公眾意見評論等程序要走，美國對中國貿易制裁的產品範圍要到45天後才會較明確。



他說，即使美國對中國制裁的產品清單45天後底定，但根據美方規定，清單底定後60天才會生效，對產業的實際影響最快要到105天後。



李淳表示，如果美國對中國產品實施高關稅，對中國一定有直接影響，至於對台灣影響將可分為兩層面，包含中國大陸台商首當其衝，仰賴對中國出口中間財的台灣供應鏈也難倖免。



他說，美國以原產地作為課稅認定標準，所有在中國大陸投資生產的台資企業產品，從美國角度看都是中國製造（Made in China）。一旦美國對中國產品課高關稅時，當然直接影響中國大陸台商對美國的出口。



另一方面，李淳表示，仰賴對中國出口中間財的台灣供應鏈也難倖免。兩岸貿易發達，尤其台灣對中國大陸出口中的5成與半導體相關，如果中國大陸高科技的半導體、電信也受美方制裁，自然會降低對台灣供應鏈的進口需求，進而影響兩岸貿易。



雖然中國大陸台商及中間財供應鏈可能受衝擊，但台灣製造（Made in Taiwan）可能受益。李淳表示，中國大陸產品競爭減少，MIT由台灣直接出口到美國的這部分可能受益。



李淳表示，美中貿易戰的影響大小取決於存續時間長短，但目前美中雙邊連結性太強，當美國實施貿易制裁，不只傷害中國出口商，美國消費者及業者同樣受影響，目前看來貿易戰時間不會拉太長。



李淳說，美中貿易戰短期可能隨雙方逐漸達成共識而平息，但這可能不是美國最後一次出手，川普暗示未來還有類似行動，預估未來12到18個月美中雙邊仍將處於動盪不確定性狀態，將對全球經貿埋下陰影。



面對這樣的情況該如何自處？李淳建議台商或台灣產業中長期可朝改變市場、改變投資策略，減少對中國投資等方向著手，短期內先靜觀其變。



李淳表示，改變市場、改變投資策略都需前置作業、時間，有一定成本，尤其美方預計45天後才會公布對中方制裁的項目清單，實際影響層面大小尚待觀察，至少未來的45天先等情勢明朗後再研判相關影響及下一步動向。（編輯：李明宗）1070323