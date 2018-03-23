美中貿易戰 機械工具機業估長期影響小

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美中貿易戰一觸即發，台灣工具機和機械業者和公會審慎觀察，認為長期對工具機訂單能見度影響小，對中國大陸市場以內需內銷為主，美中雙方會運用智慧避免極端。



美國總統川普簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅。世界兩大經濟體的貿易緊張關係升高，台灣工具機產業界和公會審慎觀察。



台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示，工具機是製造業的基礎，若美中貿易戰升溫，初期2個月到3個月或許對部分工具機廠商來說會有影響，不過廠商為了提高自身獲利、增加產品附加價值，會加速智慧製造投資行為，重整設備系統，提升國際貿易競爭力，長期來看，對工具機廠商訂單能見度的影響小。



從市場來看，黃建中指出，工具機台灣廠商銷往中國大陸的產品，客戶多以中國大陸內銷內需市場為主；台廠銷往美國的產品，也是以美國內需市場為主。



程泰集團董事長楊德華表示，美中貿易戰對電子或是手機等網通科技業相關供應鏈影響較大，若美中進一步相互採取更加激烈的措施，包括工具機產業在內的各項產業也會受到波及。



他分析，美國採取高關稅措施，主要是為了縮小對中國大陸貿易逆差，也是積極布局美國製造回流的作為。



楊德華觀察，美中雙方還有談判的空間，雙方可運用智慧，不讓世界經濟受到影響、避免導致極端的結果發生，因為極端的結果對於美中雙方都不利。



台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰對台灣機械廠商應該沒有影響，台灣廠商多從台灣出口，若在中國大陸設廠的廠商，也多以當地內需內銷市場為主。（編輯：林興盟）1070323