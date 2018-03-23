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貿易戰 印度：別把印度與中國相提並論

發稿時間：2018/03/23 14:47

最新更新：2018/03/23 14:47

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（中央社記者康世人新德里23日電）美國點名中國、印度等國家透過出口補貼享有對美高額貿易逆差，準備祭出高關稅反制。印度最近向美國表明，不要把印度和中國相提並論，印度對美貿易逆差已出現下降趨勢。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，在美國針對印度的出口補貼訴諸世界貿易組織（WTO）後，印度外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）上週向美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說明印度立場。

顧凱傑呼籲美國不要把印度與中國相提並論，印度2017到2018財政年度（2017年4月到2018年3月底）預估對美貿易逆差減少約10億美元；而中國同期對美貿易逆差再度成長超過250億美元，達到3750億美元。

顧凱傑強調，即使印度對美貿易逆差金額下滑數字不夠顯著，但仍是對美貿易逆差金額前10大國家中，唯一出現下滑趨勢的國家，而且這一下滑趨勢將透過向美進口天然氣及增加民航客機訂單進一步加速。

印度官方估計，隨著印度航空市場不斷擴張，印度未來5到10年預期將向波音訂購超過500架客機。

印度預估，對美貿易逆差明年預料將進一步減少20億到30億美元。

印度政府高層官員透露，美國將繼續在WTO架構下尋求解決印度補貼等問題，同時要求印度必須讓補貼和關稅合理化。

尤其是關稅，美國認為，根據WTO的研究，印度平均關稅高達13.4%，美國希望印度能把關稅降到全球標準。

印度官員透露，印、美都希望，進行更多雙邊對話，加以改善。這項議題將在印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）赴美參加印、美2+2（外交和國防）對話時深入討論。

報導說，印、美2+2對話將在國務卿繼任者蓬佩奧（Mike Pompeo）任命案，獲參議院確認後才會召開。（編輯：陳惠珍）1070323

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