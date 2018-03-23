/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 美股川普貿易戰李明博
>rss

美中貿易開戰 徐旭東：中國製造難取代

發稿時間：2018/03/23 14:49

最新更新：2018/03/23 14:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北23日電）美中貿易開戰，誰能在中間得利？遠東集團董事長徐旭東今天表示，貿易衝突有很多灰色地帶，走到商店裡面，許多東西都是Made in China，「一下子要取代掉不容易」。

美國總統川普22日宣布將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅；美中貿易關係緊張情勢升溫。

為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部正研擬加徵部分美國進口產品關稅，涉及美對中約30億美元出口。其中，水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。

對於美中貿易戰可能帶來的影響，遠東集團董事長、同時也是工商協進會常務理事徐旭東接受媒體訪問時表示，根據上週在美國的瞭解，影響不到1%，約0.5%。徐旭東認為，川普要消弭500多億美元的貿易逆差，遵守競選承諾「很正常」。

徐旭東認為，全世界都希望經濟有所成長，現在世界連線太快，一個動作就引起全球股市反應這麼快、影響這麼大，大家都應該學習如何因應這麼大又快速的變動。

外界認為可能對紡織業造成影響，徐旭東表示，現在功能性的紡織在美國需求很大，「希望（影響）不要那麼大。」

至於美中貿易戰誰會得利？徐旭東笑著說，「這是很有趣的問題」。因為理念、執行方向是不同面向的問題，如果真正執行，間接影響到美國商業消費買氣，對選民也不是很好。他認為，貿易衝突並非「黑就白、白就黑」的問題，有很多是灰色地帶。

徐旭東分析，走到商店裡面，看到販售的東西都是Made in China，「一下子要取代掉不容易」。

至於遠東新紡織到美國設廠，是不是為了類似原因避險，徐旭東認為，將來美國的原料在全世界是最具競爭性的，加上分散原則，不能所有來源都倚賴地緣政治不穩定的中東，所以「很單純」。（編輯：張均懋）1070323

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP