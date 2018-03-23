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關鍵字： 美股川普貿易戰李明博
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川普關稅大刀揮向陸 暫豁免多國鋼鋁關稅

發稿時間：2018/03/23 15:25

最新更新：2018/03/23 15:25

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署備忘錄，將對中國銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅。同時批准暫停對歐洲聯盟（EU）等主要貿易夥伴輸美鋼鋁徵收爭議性關稅。

法新社報導，白宮在聲明中說：「目前暫停對下列國家徵收進口鋼鋁關稅，直到2018年5月1日。」

聲明指出，豁免對象包括歐盟各會員國、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥與南韓。

川普在聲明中說：「這些國家每個都和美國有重要的安全關係。」他還說，華府正與他們商討「令人滿意的替代方案，解決進口鋼材可能損及國安的威脅」，因此暫時豁免對這些貿易夥伴輸美鋼材課徵關稅。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）稍早告訴參議院的委員會，川普已經批准暫停課徵關稅。

萊特海澤在參議院財政委員會（Senate Finance Committee）的證詞中表示：「總統的想法是，依據某套標準，有些國家應被排除在外。」

川普本月稍早簽署對輸美鋼鋁分別課徵25%及10%關稅，招來盟友撻伐，也引發貿易戰開打的憂慮。

包括歐盟在內，多國都警告白宮，一旦出口美國鋼鋁遭課徵關稅，將採取強硬手段報復。

川普執政團隊強調，關稅政策主要是針對中國而來。中國鋼鋁產量長年嚴重過剩，對全球鋼鋁市場造成衝擊。

川普今天也簽署備忘錄，將對中國銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅。不過美國仍訂出60天諮商期，提供雙方迴旋的空間。

美中之間目前存在3750億美元的貨品貿易逆差。（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070323

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