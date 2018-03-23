台東醫療資源少 詼諧影片訴說癌友苦[影]

影片來源：東基公益 YouTube頻道

（中央社記者江明晏台北23日電）在台東，最苦不是治病，是在車廂間、來回700公里、至少10小時的奔波，「老爸外遇中」以詼諧口吻訴說台東癌友治療的苦，YouTube點閱破4萬，每次點閱台灣大基金會即捐款一元。



醫療資源捉襟見肘的台東，面對需要大量人力與設備的癌症治療，病友只能頻繁往返南北，除了交通、時間、金錢的壓力，還加上術後面對專業照顧等需求。



第一屆i無限數位公益微電影「拜耶穌的阿嬤」的導演蘇敬仁繼「變身」、「我的火星媽媽」後再度操刀，透過影片中兒子觀察父母之間的不尋常互動，以幽默詼諧的說書方式作鋪陳，為了引起網友共鳴，導演設計的旁白更以模仿網路紅人谷阿莫逗趣講話方式，拍攝完成「老爸外遇中」影片。



導演蘇敬仁跳脫以往悲情主軸作訴求，運用創新手法表達故事，強調台東癌患多年受限經濟與交通因素，癌症治療成了漫漫長路，每一步更是艱苦。



台灣大哥大基金會第6屆 「i無限公益微電影」網路公益募款今天起正式起跑，今年共推出3部微電影，分別凸顯台東偏鄉醫療資源不足議題的「老爸外遇中」、關懷原住民部落婦女自立「放大的小愛」、肌肉萎縮重症患者的長期照護「那些生命中的小事」。





影片來源：天主教善牧基金會 YouTube頻道

其中，「老爸外遇中」，打破過去採感性訴求，以現今網路紅人擅長的幽默詼諧說書方式作鋪陳，3月15日上線至今，短短不到10天已突破4萬人次點閱。



台灣大說明，即日起至YouTube觀看影片，每一次點閱，台灣大哥大基金會即捐款新台幣一元，每支微電影捐款上限10萬元，邀請百萬網軍加入滑手機做公益的行列。



台灣大哥大基金會董事長張善政表示，為了協助公益團體跨入數位化，擴大年輕族群關心公眾議題，台灣大將社福團體的訴求以電影手法完整表達，創新公益團體以往的募款方式，改以影像、故事行銷宣傳方式，協助公益團體募款。



導演許榮哲「放大的小愛」以移居外地的原住民第三代小愛為喻，小愛從母親口中得知，外婆Ina不僅是她的外婆，還是100個人的母親，從獨自返鄉探訪外婆，途中遇到曾受Ina幫助的善牧社工，娓娓道來外婆對部落的付出，盼喚起社會大眾支持善牧基金會幫助特殊境遇媽媽。



導演林文堂「那些生命中的小事」以患有肌肉萎縮症的少女雨晴為主軸，帶出在媽媽、協會社工以及昔日游泳隊夥伴的支持下，走出如惡夢般的生活、勇敢面對疾病，重新看見希望的故事。肌萎協會成立21年來已服務全台近600位像雨晴這樣的肌萎家庭。（編輯：林沂鋒）1070323



