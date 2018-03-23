無店面銷售連旺65個月 百貨業疲弱

（中央社記者黃雅娟台北23日電）經濟部今天公布2月批發、零售及餐飲業營業額，由於春節工作天數較短，年增率分別為-4%、15.7%及19.1%。其中，零售業的無店面銷售已寫下連續65個月正成長，成為近年百貨業銷售疲弱因素之一。



經濟部統計處今天公布2月批發、零售及餐飲業營業額，分別為新台幣6704億元、3500億元及434億元，年增率為-4%、15.7%及19.1%；其中零售及餐飲業分別寫下歷年同月新高。



由於今年和去年春節落在不同月分，如果綜合以1至2月表現來看，批發業、零售業及餐飲業則分別年增3.7%、4.6%及2.8%，除了批發業創下歷年同期次高外，零售業及餐飲業紛紛創下歷年同期新高。



統計處副處長王淑娟表示，由於2月遇上農曆春節，工作天數減少，造成2月單月年增率呈現負成長，終結連續12個月的正成長。



以1至2月批發業累計營業額來看，機械器具由於記憶體等電子零組件需求強勁，年增3.4%；家庭器具則因為保暖家電等，電器設備銷售成長，年增6%；藥品及化粧品業受惠醫療保健品銷售增加，年增10.2%，表現亮眼。



零售業1至2月累計營業額為7137億元，其中綜合商品零售業年增5.5%，以便利商店年增7%貢獻最多，主因為年假期間天候佳，出遊人潮帶動買氣，而超級市場及量販店因春節採購期長，也分別年增8.4%及7.6%，百貨公司則年增2.1%。



而零售業中的汽機車因為車商優惠，提升買氣，年增6.8%；資通訊及家電設備則因為農曆年節的家電促銷汰換奏效，加上天候因素帶動保暖電器銷量攀升，寫下年增10.6%的亮眼表現。



此外，零售業中的無店面零售業1-2月年增率8.5%，2月單月年增率也達到5.9%，已經創下101年10月以來連續65個月的正成長。王淑娟表示，無店面銷售會排擠部分資通訊、家電或是百貨公司等銷售表現，而近幾年百貨公司成長疲弱，也跟無店面銷售有關。



餐飲業1至2月營業額表現則年增2.8%，主要因為年菜、尾牙商機，以及春節假期外食人口增加，寫下歷年同期新高。



統計處表示，由於去年上半年零售業多呈現負成長，暖冬效應導致冬衣、電器銷售不佳，而今年1至月氣溫均溫光是北部1.8至2.5度，2月降雨日數甚至比去年多出7天，如果扣掉資訊通跟家電設備的貢獻，零售業表現還是年增3.4%。



統計處預估，隨著工作天數增加，加上母親節檔期鋪貨需求，批發業3月營收將較2月增加，不過由於去年面板、記憶體表現很好，比較基期較高，3月年增率可能轉為負成長，估年減2%；零售業則是因為母親節檔期開打，以及清倉策略，有望年增2%；餐飲業則預估年增3%。（編輯：林沂鋒）1070323