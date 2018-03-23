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關鍵字： 美股川普貿易戰李明博
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美中貿易戰 朝野立委籲評估影響提前因應

發稿時間：2018/03/23 18:09

最新更新：2018/03/23 18:09

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北23日電）美中貿易開戰，民進黨團幹事長何欣純今天說，政府應仔細評估會造成多大影響；國民黨團首席副書記長曾銘宗說，台灣必須與美國爭取某些項目是否能夠豁免，但不容易。

美國總統川普於8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，這項措施將於23日正式生效。加拿大與墨西哥因為與美國正在重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）得以豁免，美國在安全和貿易上的夥伴也能進行談判爭取豁免。

何欣純向中央社記者說，這對台灣貿易利益一定會受影響，有這麼多台商在中國投資，有很多商品銷往美國，一定或多或少會受到影響，政府應仔細評估到底受多大影響。

何欣純說，行政院政務委員鄧振中正在美國交涉，必須提供更精準的評估、數據，去說服美國「我們絕對是跟中國不一樣的貿易行為」，但不諱言，台灣一定多少會受影響。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗表示，美中貿易大戰一觸即發，連帶台灣也會受害，因為台灣貿易有40%出口到中國大陸與香港，在大陸加工之後又銷到美國與歐盟，這將對台灣的經濟發展產生非常大的影響。

曾銘宗說，台灣的出口必須分散市場，這很困難且緩不濟急；他認為，台灣必須與美國談，爭取某些項目是否能夠豁免，但這不容易。

時代力量則發布聲明表示，時代力量支持對等、互惠、公平的自由貿易，但也了解這波對中國的制裁，對台灣經濟的傷害，政府應有具體作為，不該以制裁項目與幅度的詳細清單尚未出爐，所以影響仍待評估，「這只是藉口」，合理作法是在事前就作沙盤推演，並推估最壞劇本。

時代力量呼籲，美中貿易戰對台灣終端產品銷美企業的衝擊、經濟成長的損害等，都應做好評估和細部研究，應儘快向國人報告，並提供相關企業可行的避險措施和損害控管；更重要的是，若台灣經濟下滑超出預期，政府要能夠平穩股匯市。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，全民可藉由這次危機，驗收政府長期親美政策，是否能為台灣爭取到部分項目的豁免，這也是當前政府必須立即去做的，畢竟台灣內需市場過小，不可能像美、中兩大國一樣，可以承受並對抗這樣的衝擊。另外政府也必須提前因應，美中貿易戰重挫股匯市的可能，減少台灣產業界的衝擊。（編輯：張均懋）1070323

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