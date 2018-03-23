新台幣貶1.7分 中美貿易戰恐開打美元轉強

中美貿易戰一觸即發，美元轉強，23日新台幣以29.170元兌1美元作收，貶值1.7分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北23日電）中美貿易戰一觸即發，美元轉強，今天新台幣開盤走貶，一度貶破29.2元關卡，但出口商大舉拋匯下，終場貶幅收斂，以29.170元兌1美元作收，貶值1.7分，台北與元太外匯經紀公司總成交量11.01億美元。



累計本週新台幣升值6.1分，升幅0.2%。外匯交易員表示，中美貿易戰將開打，帶動國際美元轉強，今天新台幣開盤隨即貶破29.200元關卡，盤中一度貶值近1角，但由於接進出口商季底拋匯作帳旺季，出口商大舉出脫美元，且外資也有小幅拋匯，新台幣匯價獲得支撐，甚至一度由貶轉升，終場僅小貶1.7分作收。



展望新台幣後市，外匯交易員指出，今天除日圓因避險需求旺盛相對強勢外，亞幣普遍走弱，壓抑新台幣匯價。然而短線來自出口商的美元賣壓依舊沉重，因此新台幣匯價相對有撐，料月底前將在29.200元至29.500元區間震盪，但後續需關注中美貿易戰所帶來的影響。



新台幣兌美元今天開盤價為29.24元，最高29.148元、最低29.240元，尾盤收29.170元，貶值1.7分。（編輯：林沂鋒）1070323