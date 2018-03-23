/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 美股川普貿易戰李明博
>rss

美中貿易戰 業者：機能紡織品課重稅機率低

發稿時間：2018/03/23 19:13

最新更新：2018/03/23 19:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北23日電）美國總統川普簽署301調查報告備忘錄，市場傳出紡織品可能列入課徵清單。遠東新認為，機能紡織品大都在台灣和越南生產，美中貿易戰，紡織品被課重稅的機率不大。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日簽署301調查報告備忘錄，宣布對中國輸美價值約500億美元產品祭出高關稅，預計15天後公布產品清單，之後有30天公眾評論期。

市場傳出這項清單可能包括紡織界的機能性產品。紡織一貫大廠遠東新(1402)的機能性紡織品以台灣、越南等地為生產重鎮。遠東新表示，目前這份清單究竟包括哪些產業、哪些產品尚不清楚，且機能性紡織品是否值得被列入高科技產品，有待商榷。

遠東新指出，紡織界研發及生產機能性紡織品大都在台灣和越南兩地，例如遠東新在越南興建中的一貫大廠第一期去年已產出相關產品，目前正在第二期擴廠，未來規模會成為遠東新的生產主力，而且遠東新所生產的布料多用於品牌大廠Nike、Adidas等成衣生產，幾乎沒有布料出口美國。

布料和成衣業者旭寬企業也說，旭寬在大陸的工廠僅有布廠，布料均出口到印尼、越南和菲律賓供當地生產成衣用，再標示當地生產輸往全球各地，旭寬認為川普簽署備忘錄準備課徵中國產品高關稅不會影響旭寬。

旭寬指出，旭寬幾年前便逐步退出中國生產基地，目前將研發、總部留在台灣，生產基地則分布在越南和非洲的賴索托、肯亞和衣索比亞等國。 （編輯：林淑媛）1070323

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP