台水響應新南向 前進印度宣導技術實力

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）響應政府新南向，台水公司前進印度大力宣導台水技術能力，不僅大幅提升台灣水產業在印度的能見度，且台灣水資源A-Team成員堅強的技術實力，讓外界印象深刻，驚豔連連。



印度全國水資源安全論壇22日、23日在泰米爾那都州舉行，台灣自來水公司董事長郭俊銘應邀發表演說並與各界代表交流。台水公司表示，前進印度大力宣傳台水技術能力，不僅大幅提升台灣水產業在印度能見度，且台灣水資源A-Team成員堅強的技術實力，讓全場與會的代表印象深刻，驚豔連連。



郭俊銘演說指出，台灣在許多領域如半導體、資訊科技等屬世界一流已眾所周知，而台灣水產業之技術能力亦不遑多讓，現在台灣水產業在台水帶領下已大步邁向世界舞台。



郭俊銘表示，台水有能力處理高濁度達上萬NTU（濁度單位）的原水，0206花蓮地震自來水供水管線受損900多處，短短7日內即修復完成，日本類似規模的地震，需要2個月到3個月才能全面修復完成，因為台灣有許多經驗豐富的工程師和工程團隊。



此外，郭俊銘進一步指出，105年梅姬颱風重創台灣時，台水在24小時內就已完成全面恢復供水，對岸的福建廈門地區卻需15天才能恢復供水，台水公司在供水穩定度及水質合格率達99.94%，都是世界最頂尖，且淨水及污水處理設備，台灣製造率高達99%。(編輯：陳永昌)1070324