安聯人壽保守看今年 業績增速將放緩

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）安聯人壽去年業績表現亮眼，展望今年，安聯人壽總經理林順才表示，今年資本市場不確定因素多，保守預估今年業績增速將放緩至2成到3成，但安聯仍持續投資台灣，擴增人力以及數位投資。



林順才指出，去年受惠景氣好轉帶動投資型保單買氣，加上安聯擴展通路策略奏效，新契約業績保費為新台幣131.51億元，年增率高達97%，總保費收入達824億元，連續14年穩坐外商壽險投資型保單總保費第一名的佳績，另外，保障性商品也有107%的高成長率表現，獲金融監督管理委員會的「提高國人保險保障方案」績效優良獎勵。



展望今年，林順才表示，在投資型商品貢獻下，安聯今年首季業績成長率高達6成，然而，考量今年市場不確定因素多，包含美國升息、美中貿易戰等，尤其，資本市場多頭行情已延續多年了，今年資本市場波動恐較大，進而影響投資型保單的銷售力道，保守預估今年新契約業績增幅約2成到3成。



他說，「總的來說，今年業績成長力道將不如去年，全年成長率約2成至3成」。



另外，林順才也說，安聯將延續多元通路策略，首先，銀保通路仍將是今年業務主力，業績貢獻度逾6成；今年業務員團隊目標逾3000人，再淨增加超過2成，業績貢獻度約2成至2成5；保經代等通路貢獻度則超過1成。



同時，有鑒於數位化浪潮來臨，安聯集團大規模推動數位化，林順才表示，集團迄今在全球的數位化投資高達42億歐元，折合超過新台幣1500億元，已在台灣推出擬人化互動操作介面的行動投保工具，預估今年下半年將再推出人工智慧虛擬助理優化保戶服務，讓保戶無需客服人員電話線上協助，可線上辦理保單變更等作業，將是首家推出這項服務的外商壽險公司。



林順才強調，數位化服務無法取代業務員在保險銷售過程的角色，反而是輔助業務員提升績效的工具，因此，安聯持續擴大在台數位投資，並擴增業務員團隊，長期在台業務員團隊達5000人。安聯去年底業務員人數為2574人，淨增加28%。(編輯：陳永昌)1070324