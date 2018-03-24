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美中貿易戰 專家警告川普：危險也容易失控

發稿時間：2018/03/24 12:19

最新更新：2018/03/24 12:19

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（中央社記者黃兆平紐約23日專電）美國宣布對中國進口總值600億美元貨品課徵高關稅，紐約外交關係協會（CFR）資深研究員奧登撰文警告，川普政府最好有明確目標及解決途徑，否則不僅危險也容易失控。

川普已簽署301調查報告備忘錄，對中國輸美價值達600億美元產品課徵高關稅，其中對於鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，23日正式生效，美中啟動貿易戰。

長期觀察美對外經貿關係的奧登（Edward Alden）過去幾天與中國多位智庫學者專家深入對話後，在外交關係協會網站Renewing America部落格撰文分析，川普對中課徵高關稅是「危險時刻」（A Perilous Moment），很高的風險賭注，一旦談判不成功，經濟衝擊與畏怯顯而易見。

他提出3點觀察，首先，美國必須明確知道要從中國交換什麼，得以取消課徵高關稅。好比美國前總統尼克森（Richard Nixon）1971年決定讓美脫離布列登森林協定（Bretton Woods Agreement）固定匯率制度，以換取日、德等貿易失衡國家重估對美元匯率。

除了指控中國竊取智慧財產權及強迫科技轉讓等，川普政府迄今沒有提出明確需求。此舉將傷害美中貿易，還被迫讓中國只能報復回應。

其次，美中必須儘速重啟經貿對話。中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴日前訪美提出恢復對話，卻吃了閉門羹。如果雙方沒有會談，不可能提建設性方案，解決爭端。另從中國國務院總理李克強在人大閉幕式談話內容，至少看得出中國嚴肅看待美國的威脅。

奧登認為，只要雙方不對話的時間拉長，誤判及報復的危險性只會激增。

最後一點，美應重塑與中國全新平等經貿關係，而非與中國爭鬥。正當美努力與世界各國重新建立經貿關係，包括與加拿大、墨西哥、歐盟、南韓等檢討經貿條件，中國必須被視為美方努力的一環。

不過，中國將美國課徵高關稅威脅，視為敵意的美國孤立及懲罰中國的一部分。另還包括川普國安戰略將中國與俄羅斯直指為威脅美利益的「修正主義強權」（revisionist powers）；川普也剛簽署台灣旅行法（Taiwan Travel Act）為法律，有違川普承諾的「一中」政策。

奧登分析，美單方面對中行徑，中方一開始反應將有所考量，並鼓勵中國與其他同受影響國家會商解決之道，得以有喘息機會與空間，儘管如此，仍然是危險時刻。

評論文指出，川普政府是否清楚傳遞目標、意圖與解決途徑，至關重要，否則整個事件是嚴重危險，且恐導致螺旋式失控。（編輯：陳俊碩）1070324

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