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台大根據廈大回函 認定管中閔沒在陸兼職

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國發會：如興減資彌補虧損 帳面淨值不變

發稿時間：2018/03/24 12:37

最新更新：2018/03/24 12:37

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（中央社記者蔡怡杼台北24日電）年仔褲大廠如興日前決議減資12.59%，媒體估國發基金入股如興不到1年損失逾2億元，國發會強調，企業減資彌補虧損，雖影響持股減少，但減資後，企業每股淨值提高，因此，企業帳面淨值不變。

如興董事會21日通過減資12.59%的決議，信傳媒報導，讓原本持有如興8000萬股的國發基金，投資不到一年持股縮水剩下6933萬股，換句話說，國發基金8萬張持股，一張虧損新台幣3200元，初估損失金額逾2億元，將由全民買單。

國家發展委員會新聞稿回應這項報導指出，國發基金為帶動產業轉型升級，設立「產業創新轉型基金」，於106年參與投資如興紡織，以協助公司創新轉型，提升國際競爭力。而如興因收購首年，依照會計準則處理收購價格分攤，並調整認列相關費用，使得106年度產生虧損，惟若扣除該影響數，公司全年度仍有淨利1.61億元。

國發會強調，如興公司為改善財務結構，提高每股淨值，辦理減資以彌補虧損，雖因減資而減少股數，但公司帳面淨值不變。

國發會指出，國發基金未來仍將透過董事代表監督公司治理，並督促公司依照募資規劃，透過國際併購擴大營運規模，成為全球第一大牛仔褲製造商，並導入自動化與環保製程，積極拓展客戶，為台灣紡織產業爭取完整供應鏈發展機會，協助企業競逐國際市場。(編輯：陳永昌)1070324

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