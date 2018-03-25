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電價調漲 中鋼提高自發電比率因應

發稿時間：2018/03/25 11:06

最新更新：2018/03/25 11:06

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（中央社記者韋樞台北25日電）4月1日起電價調漲3%，用電大戶的鋼鐵業將增加不少支出，增加自發電比率成為重要節省成本的策略。中鋼表示，今年起每年自發電占用電量比率將從現行55%逐步提升到75%。

中鋼公司公用設施處表示，中鋼每年用電量中，自發電占55%，購自台灣電力公司約占45%，電費約新台幣45億元，4月1日起電費調漲3%，粗算一年增加電費1.35億元，中鋼必須從增加自發電量來節省。

中鋼指出，中鋼自發電的原料中，煤只占20%，其他全是來自於製鋼過程中所產生的高爐氣、煉焦爐氣、轉爐氣等，約占80%；其中，高爐氣主要來自中鋼4座煉鋼高爐。

中鋼說，在高爐數目不變，煉鋼量有一定極限下，要增加自發電的能源來源，就得要汰換舊有設備，換新型高效率的機組才能「開源」，增加發電能源來源，今年預計自發電的比率要逐步增加到75%。

另外，中鋼從去年起執行分3年完成的太陽光電建置計畫，在中鋼集團所有企業的屋頂裝置約80MW（百萬瓦）裝置容量的太陽光電；不過太陽光電畢竟是看天發電，下雨、陰天、夜間難以發電，估算真正發電量僅占裝置容量的1/7到1/8，提供中鋼集團的辦公和生活用電。（編輯：蘇志宗）1070325

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