美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）美股持續重挫，台股23日大跌182點失守月線和季線。法人表示，台股短線需觀察國際股市是否止跌回穩，以及美中貿易戰後續發展。



美國總統川普對中國大陸採取高風險性的貿易對抗後，美股持續重挫。



道瓊工業指數23日終場下跌424.69點，或1.77%，收在23533.20點；標準普爾500指數下跌55.43點，或2.10%，收在2588.26點。以科技股為主的那斯達克指數下跌174.009點，或2.43%，收在6992.668點。



台股23日終場下跌182.51點，以10823.33點收盤，成交值新台幣1455.24億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超105.93億元。



法人表示，台股23日跳空失守月線10893點和季線10850點，日KD技術指標開口向下，OTC櫃買指數連續兩個交易日下挫，外資現貨多單、期貨多單同步減碼，短線需觀察國際股市是否止跌回穩，以及美中貿易戰後續發展。



根據台灣證券交易所統計，台股上週下跌204.37點，市值蒸發6074.98億元。截至3月23日止，全體上市公司市值32兆4603.16億元，較3月16日減少6074.98億元，減幅約1.84%。



投顧分析，台灣科技業夾在美、中之間，處境尷尬，由於近期台灣電子股的股價大漲，需謹慎提防漲多拉回的情況。(編輯：趙蔚蘭)1070326