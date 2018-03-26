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推動安養信託 陳冲：提供金錢給付外服務

發稿時間：2018/03/26 09:41

最新更新：2018/03/26 09:41

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（中央社記者邱柏勝台北26日電）高齡化社會來臨，除了長照政策，民眾也能透過金融商品為老年預先規劃，其中安養信託是個選項，但目前推動不易。對此新世代金融基金會董事長陳冲指出，主因是產品無法滿足客戶期待。

根據新世代金融基金會研究觀察，目前市場上的安養信託，仍以金錢信託管理為主，主要僅就金錢信託依指定繳交費用（例如房租或安養院費用等）而已，對高齡者或身障者 （合稱自理生活弱勢者)）僅提供金錢給付服務，無法透過其信託財產，滿足所期待的安養服務需求，例如提供居家高齡者照護或訪視，或醫療掛號等。

陳冲表示，自理生活弱勢者不是法律名詞，但可涵蓋年老、或任何年齡無力處理本身生活基本需求的人，是需要社會照顧的族群。然而長期以來，安養信託雖是選項之一，但內容若僅有金錢撥付，不能滿足委託人的期待。另一方面，兼營信託的銀行往往誤把銷售基金當作信託主業，而國人對信託也欠缺正確的認識，所以安養信託難以發揮。

因此，陳冲建議，對於生理生活弱勢者，政府可透過金融及法律資源，設計制度，以符合委託人或家屬完整照顧弱勢者的期待。此外，也要鼓勵金融機構推動真正的信託業務，期使能對社會產生正向的能量。

陳冲也建議，希望金融機構能從現在的「財富管理」轉化或升級為「財產管理」。期待金融機構能夠投入更多的人力、財力，研發符合現代需求的安養信託，必要時可申請專利；建立基礎後，甚至不排除成立專營信託業來全面推動。

最後，陳冲認為，中央或地方政府應做橫向或垂直聯繫，以結合「長照」、「信託」、「社福」及「監護」的人力，並培養具公信力的社福團體，利於擔任「信託監察人」的角色，共同努力發揮不同政策的最大綜效。(編輯：趙蔚蘭)1070326

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