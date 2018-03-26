尹衍樑法拍她的豪宅 何薇玲：拍賣已喊卡

（中央社記者江明晏台北26日電）WiMAX走入歷史，市場傳全球一動大股東尹衍樑翻臉討債，法拍全球一動董事長何薇玲豪宅，何薇玲今天聲明，盼等WiMAX司法程序後再處理債權，雙方仍在協商債務問題，拍賣已暫停。



自由時報報導指出，台北市單價新台幣200萬元豪宅俱樂部成員之一的「元大栢悅」，頂樓戶預計4月23日執行第一次法拍。根據法拍公告及法院判決書內容，債務人是創一投資，負責人是前創意電子副董事長石克強、也是前全球一動董事長何薇玲的丈夫，聲請法拍的是潤泰集團總裁尹衍樑。



報導指出，何薇玲與夫婿向尹衍樑借款1.8億元，雙方原是合夥關係，卻因投資WiMAX慘賠而翻臉。



潤泰集團旗下的潤泰全球在2007年起陸續投資全球一動，合計逾15億元，是全球一動最大股東，至106年已認列虧損完畢。



何薇玲今天發表聲明指出，尹先生（尹衍樑）身為全球一動最大股東，應與公司同仁一同解決基站、員工、外資及聯貸等責任。對於國家通訊傳播委員會（NCC）當年違法強勢撤照一事，台北高等行政法院於去年一審宣判全球一動勝訴，NCC敗訴後上訴仍持續進行。



何薇玲表示，對伸張正義深表信心，也相信政府會主持公義負起應有政策主導責任，建議等到WiMAX司法程序後再處理債權相關事宜。而對於債務問題雙方仍在協商，原拍賣業已暫停。



國家通訊傳播委員會（NCC）2016年決議WiMAX撤照，讓WiMAX走入歷史，全球一動不服提訴訟，台北高等行政法院於2017年2月一審判決全球一動勝訴。



潤泰全球表示，不便代替尹衍樑回應；至截稿為止，尚未取得尹衍樑回應。（編輯：張均懋）1070326