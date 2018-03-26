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百貨股新勢力 京站31日興櫃掛牌

發稿時間：2018/03/26 13:31

最新更新：2018/03/26 13:55

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旗下擁有京站時尚廣場的京站實業預計31日興櫃掛牌。圖為京站時尚廣場內部一景。（中央社檔案照片）旗下擁有京站時尚廣場的京站實業預計31日興櫃掛牌。圖為京站時尚廣場內部一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北26日電）旗下擁有京站時尚廣場的京站實業預計31日興櫃掛牌，參考價格暫定新台幣39元。京站看好國內經濟呈現溫和成長，百貨業未來市場活絡，預期營收有成長空間。

成立於西元2007年9月的京站27日將舉行興櫃前法人說明會，目前實收資本額6億元，歷年營收及獲利持續成長，2015年與2016年營業收入分別為13.42億元、13.48億元，稅後淨利分別為1.75億元、2.28億元，每股稅後盈餘分別為2.92元、3.8元。

2017年營業收入13.67億元，稅後淨利2.7億元，每股稅後盈餘4.51元，每股稅後盈餘較2016年成長近18.68%。

Q Square京站時尚廣場2009年12月11日開幕，位處台北車站旁交九案所在地，擁台鐵、高鐵、捷運、機場捷運與國道客運共構地理優勢，結合五星級君品酒店、威秀影城與統一健身俱樂部。

依經濟部統計處公布106年綜合商品零售業營業額，仍較105年成長2.06%，且依台灣經濟研究院針對107年總體經濟預測，國內實質GDP（國內生產毛額）成長率2.34%，民間消費成長率為2.12%。

京站看好今年國內經濟呈現溫和成長，可望帶動國民消費支出增加，且在商圈擴大效應下，有效提高聚客力，將可維持百貨業未來市場活絡，預期營收仍有成長空間。（編輯：李明宗）1070326

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