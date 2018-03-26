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崇越電去年EPS 5.65元 配現金股利4.6元

發稿時間：2018/03/26 15:09

最新更新：2018/03/26 15:09

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（中央社記者吳家豪台北26日電）電子化學材料通路商崇越電今天公布2017年稅後淨利新台幣3.5億元，年增20.7%；每股稅後盈餘（EPS）5.65元；董事會通過將配發現金股利4.6元，現金殖利率6.2%。

崇越電2017年合併營收76.72億元，年增6.1%；營業淨利4.97億元，年增30.5%；平均毛利率為17.89%，較2016年回升1.78個百分點，主要因為矽利光供給結構改變、價格調漲以及新產品開發有成所致。

崇越電董事會通過2017年度盈餘分配案，將配發4.6元現金股利，配發比率維持8成以上，落實獲利回饋股東政策。以今天崇越電收盤參考價74.1元計算，現金殖利率為6.2%。

崇越電發布新聞稿指出，受惠中國大陸矽利光減產及漲價效益，以及崇越電開發的新產品成功導入國際大廠供應鏈，例如遊戲機、穿戴式裝置、智慧型手機防水、醫療急救面罩、汽車高壓引擎管、車內觸控相關材料等銷售成長，帶動本業營收獲利持續成長，為近年來最佳表現。

除中國大陸市場穩步成長，崇越電看好東協經濟體發展潛力，2015年已布局印尼及越南成立營運據點，經過2年多的耕耘，預期今年可明顯挹注及推升獲利成長。

展望2018年，崇越電表示，全球景氣持續復甦，同時中國大陸以環保議題持續推動供給側改革，使得各項原材料供需邁向良性循環，矽利光材料也不例外；市場預期，矽利光漲價及缺貨趨勢到今年第3季都不會反轉，崇越電樂觀預期今年營運表現可望再成長。（編輯：蘇志宗）1070326

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