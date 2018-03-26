逢低買盤支撐 日股止跌收小紅

（中央社東京26日綜合外電報導）東京股市今天尾盤湧現逢低承接買盤支撐，止跌回漲，終場以小紅作收，但在市場憂心爆發全球貿易戰，以及日本首相安倍晉三涉入國土賤賣醜聞，投資人謹慎觀望。



日經225指數收盤上漲0.72%，或148.24點，來到20766.10點。東證一部指數收盤漲6.38點，或0.38%，來到1671.32點。



東京股市在日圓走堅影響市場信心下開低，但尾盤在投資人逢低買進、以及日圓兌美元開始走軟下，止跌回漲。



大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）說：「股市上週重挫後，逢低承接買盤湧現。」



亞洲匯市尾盤，美元兌日圓報1美元兌104.99日圓，自23日紐約匯市的104.85日圓小幅升值。



此外，日本國會明將召開安倍晉三涉國土賤賣醜聞聽證會，投資人也抱持謹慎態度。



佐藤光說：「聽證會前夕，投資人退場觀望，同時市場也將焦點放在今天稍晚的美股開盤。」



汽車股大多收高，豐田（Toyota）收高0.59%。本田（Honda）收漲0.46%。日產（Nissan）收盤持平。



多數電子製造商收低，索尼（Sony）收跌0.33%。Panasonic收跌1.44%。（譯者：劉淑琴/核稿：林憬屏）1070326