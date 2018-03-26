/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票曹操中華職棒王維中
>rss

逢低買盤支撐 日股止跌收小紅

發稿時間：2018/03/26 15:52

最新更新：2018/03/26 15:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社東京26日綜合外電報導）東京股市今天尾盤湧現逢低承接買盤支撐，止跌回漲，終場以小紅作收，但在市場憂心爆發全球貿易戰，以及日本首相安倍晉三涉入國土賤賣醜聞，投資人謹慎觀望。

日經225指數收盤上漲0.72%，或148.24點，來到20766.10點。東證一部指數收盤漲6.38點，或0.38%，來到1671.32點。

東京股市在日圓走堅影響市場信心下開低，但尾盤在投資人逢低買進、以及日圓兌美元開始走軟下，止跌回漲。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）說：「股市上週重挫後，逢低承接買盤湧現。」

亞洲匯市尾盤，美元兌日圓報1美元兌104.99日圓，自23日紐約匯市的104.85日圓小幅升值。

此外，日本國會明將召開安倍晉三涉國土賤賣醜聞聽證會，投資人也抱持謹慎態度。

佐藤光說：「聽證會前夕，投資人退場觀望，同時市場也將焦點放在今天稍晚的美股開盤。」

汽車股大多收高，豐田（Toyota）收高0.59%。本田（Honda）收漲0.46%。日產（Nissan）收盤持平。

多數電子製造商收低，索尼（Sony）收跌0.33%。Panasonic收跌1.44%。（譯者：劉淑琴/核稿：林憬屏）1070326

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP