外資上週賣超12億 投信：觀察貿易戰發展

（中央社記者田裕斌台北26日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣12.57億元；累計今年至3月23日止，外資賣超425.29億元。投信提醒，市場走勢將與貿易戰發展息息相關。



截至3月23日止，外資總持股市值13兆4343.36億元，占全體上市股票市值41.48%，較3月16日減少3384.23億元。



中國信託投信表示，全球金融市場上週的關注焦點是美國聯邦準備理事會(FED)的利率決策會議，如市場預期，FEF升息1碼(0.25個百分點)至1.5%至1.75%區間，是今年首度升息；會議紀錄顯示，上修經濟成長率和預期通膨，且贊同今年應升息4次的官員人數較為增加，但目前仍維持今年升息3次的預期。



不過，美國總統川普22日簽署行政備忘錄，要對中國大陸進口的商品課徵600億美元關稅，受波及產業包含航太、鐵路、新能源汽車及高科技產品等，中國大陸不甘示弱、捍衛自身權益，恐對美國進口農產品如大豆、高粱等加重徵稅。



中國信託投信指出，美中貿易交鋒，是今年來影響最大的一次「黑天鵝」，引起市場強烈震盪，全球多數股市下跌3%至6%不等，對身為供應鏈重鎮的台灣科技股帶來程度不等的壓力，短期表現難逃震盪，市場恐慌情緒仍將左右短期國際金融市場。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，觀察日前中國官員對美國不斷釋出善意，兩國演變成大規模貿易戰的可能性低，雙方若能進一步協商並達成具體結論，貿易摩擦實際造成的負面影響不若想像嚴重，也會逐漸淡化。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電1萬7991張、南亞1萬6796張、中華電1萬5013張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創5萬2936張、中信金3萬4765張、鴻海2萬9594張。（編輯：張良知）1070326