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APEC工作小組會議 台連署提中小企業倡議

發稿時間：2018/03/26 16:53

最新更新：2018/03/26 16:53

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部今天率團應邀赴汶萊出席APEC中小企業工作小組暨相關會議，會中將與馬來西亞、泰國、菲律賓及智利連署提出倡議，並爭取APEC補助經費。

亞太經濟合作會議（APEC）3月26日至28日在汶萊斯里巴加灣市舉行第46屆APEC中小企業工作小組（SME Working Group）暨相關會議，經濟部由中小企業處副處長胡貝蒂率團出席。

中企處今天發布新聞稿表示，這次會議期間，除報告去年「第2階段APEC O2O倡議」、「2017年全球中小及大企業創新調查報告」等活動成果，及今年「第3階段APEC O2O 倡議」相關規劃外，也將提出「第4階段APEC O2O倡議：深化中小企業擁抱數位轉型」，以爭取APEC經費支持，並作為台灣積極參與APEC具體貢獻之一。

中企處表示，台灣在APEC中小企業領域表現活躍，近16年來連續每年提案執行中小企業相關倡議，獲APEC審議通過提供補助金額累計逾198萬美元（約新台幣6000萬元）。

在今年執行的第3階段倡議中，台灣將與汶萊、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南等國合作，在海外舉辦5場O2O系列國際論壇，並在國內舉辦「APEC O2O 高峰會」及「APEC強化中小企業數位韌性種子師資培訓營」，邀請APEC各國新創及中小企業來台商展，強化台灣與亞太各國貿易夥伴關係。（編輯：林淑媛）1070326

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