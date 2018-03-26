/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票曹操中華職棒王維中
>rss

智慧城市展 50個國際商務團共襄盛舉

發稿時間：2018/03/26 16:57

最新更新：2018/03/26 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）智慧城市展將在27日開幕，50個國際商務團將來台參與盛會，展會期間也將成立全球智慧城市聯盟。

第五屆智慧城市論壇暨展覽將於27日開幕，主辦單位之一的台北市電腦公會表示，今年來自全球33個國家地區以上，超過120位的城市首長或代表，50個商務團參與盛會。

在4天的展會期間，共同探討大會主題「以物聯網建設智慧城市」，人工智慧、物聯網、穿戴科技、擴增實境和虛擬實境、自駕車、無人機、雲端運算、大數據等科技，將在醫療、建築、交通、教育、零售及能源等跨領域展示或論壇交流。

此外，台北市政府將聯合全球22個城市首長代表及產業界，並透過行政院邀請六都共同發起成立全球智慧城市聯盟。

2018智慧城市論壇暨展覽將於27日至30日在南港展覽館展出。今年預計有210家廠商參展，規模達1050個攤位，較去年成長17%。

展覽期間舉辦的專業論壇達到63場次，比去年成長30%，預計參與論壇的人次將達1.6萬人，展覽預計吸引國內外專業人數超過3萬人參與。

從參展城市來看，2018智慧城市論壇暨展覽吸引12個城市設立主題應用館，並首度遴選出俄羅斯、印尼、蒙古、阿曼、墨西哥、英國等進行的6件智慧城市發展案例。

除了12個國家城市設立主題應用館外，公會指出，首度遴選出的海外觀摩獎，也分別善用人工智慧、先進廢氣處理技術、智慧物聯網、行動應用等技術，解決各自遇到的供水、環保供電、消費者權益保障等問題。（編輯：郭萍英）1070326

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP