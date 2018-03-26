智慧城市展 50個國際商務團共襄盛舉

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）智慧城市展將在27日開幕，50個國際商務團將來台參與盛會，展會期間也將成立全球智慧城市聯盟。



第五屆智慧城市論壇暨展覽將於27日開幕，主辦單位之一的台北市電腦公會表示，今年來自全球33個國家地區以上，超過120位的城市首長或代表，50個商務團參與盛會。



在4天的展會期間，共同探討大會主題「以物聯網建設智慧城市」，人工智慧、物聯網、穿戴科技、擴增實境和虛擬實境、自駕車、無人機、雲端運算、大數據等科技，將在醫療、建築、交通、教育、零售及能源等跨領域展示或論壇交流。



此外，台北市政府將聯合全球22個城市首長代表及產業界，並透過行政院邀請六都共同發起成立全球智慧城市聯盟。



2018智慧城市論壇暨展覽將於27日至30日在南港展覽館展出。今年預計有210家廠商參展，規模達1050個攤位，較去年成長17%。



展覽期間舉辦的專業論壇達到63場次，比去年成長30%，預計參與論壇的人次將達1.6萬人，展覽預計吸引國內外專業人數超過3萬人參與。



從參展城市來看，2018智慧城市論壇暨展覽吸引12個城市設立主題應用館，並首度遴選出俄羅斯、印尼、蒙古、阿曼、墨西哥、英國等進行的6件智慧城市發展案例。



除了12個國家城市設立主題應用館外，公會指出，首度遴選出的海外觀摩獎，也分別善用人工智慧、先進廢氣處理技術、智慧物聯網、行動應用等技術，解決各自遇到的供水、環保供電、消費者權益保障等問題。（編輯：郭萍英）1070326