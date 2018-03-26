陶氏電子材料新廠啟用 創逾百就業機會

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）陶氏電子材料投資新台幣10億元在竹南科學園區進行第4期擴廠計畫，新廠今天落成啟用，除大幅提升化學機械研磨材料產能，也為苗栗地區增加逾百個就業機會。



全球半導體研磨材料供應商陶氏化學公司旗下電子材料事業部，在竹南科學園區成立亞洲CMP製造與技術中心，今天舉行第4期新廠落成啟用典禮，科技部長陳良基、新竹科管局長王永壯、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人應邀剪綵。



陳良基表示，新竹科學園區竹南基地從10多年前一片黃土，到今日多家廠商進駐，陶氏公司也一起成長見證半導體材料產業發展，由於持續創新開發技術，在化學機械研磨材料上表現出色。



陳良基指出，陶氏電子材料在經濟環境競爭下，持續擴增產能，十分可貴。機械研磨材料在半導體製程扮演重要角色，未來將持續爭取半導體材料廠商來台投資，政府會全力支持，持續奠定台灣在全球半導體產業供應鏈中的樞紐地位。



陶氏電子材料在竹南科學園區投資10億元進行第4期擴廠，也為苗栗縣帶來逾百個就業機會，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝企業帶動地方產業、就業及經濟發展。她說，縣府成立「招商服務馬上辦中心」為企業提供單一窗口服務，3年多來已輔導57家企業設廠，累積上千億元投資金額，可見苗栗是企業投資的最佳選擇。（編輯：陳清芳）1070326