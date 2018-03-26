京站3大拓點動能 最快Q4上市櫃

（中央社記者江明晏台北26日電）京站實業將於31日興櫃掛牌，最快今年第4季申請上市櫃，同時，京站近期將有3大拓點計畫「心中山案」、「美河市案」、「中國大陸貴陽案」，預料可貢獻今明年起的營運成長。



旗下擁有「京站時尚廣場」的京站實業預計31日興櫃掛牌，參考價格暫定為39元；登錄興櫃之後，京站最快今年第4季可申請上市櫃。



京站成立於2007年9月，目前實收資本額為新台幣6億元，主要股東為日勝生集團，員工數200人，京站時尚廣場Q Square於2009年12月11日開幕，擁五鐵(台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道客運)共構的地理優勢，主打「下班後第一站」，瞄準年輕消費族群、全國轉運客群、海外觀光客與商務客等市場。



京站實業董事長黃森義表示，京站打破百貨商場在台多年的先例，第2年第3季就已達到損益兩平，優於業界平均5年損平的水準，過去5年皆有獲利，且5年內獲利已成長3倍。



京站開業以來歷年營收及獲利持續成長，2015年、2016年、2017年營收分別為新台幣13.42億元、13.48億元、13.67億元，稅後淨利分別為1.75億元、2.28億元、2.7億元，每股稅後盈餘分別為2.92元、3.8元、4.51元。



京站近期將有3大拓點計畫「心中山案」、「美河市案」、「中國大陸貴陽案」，將成為後續成長動能。



其中，「心中山案」是京站在2017年第3季取得中山捷運站總部大樓B1樓店舖及爵士廣場經營權，第1家店舖預定於4月開幕，全區預計於今年第3季前全面開幕。



曾因訴訟案延宕的「美河市案」已在前年落幕，京站將在5樓打造以餐飲為主軸的複合式賣場，預計2019年開幕。



有關「中國大陸貴陽案」，京站將以「顧問管理」方式攜手貴陽當地企業洽談商場合作案，後續也考慮將其成功經驗複製到中國大陸其他地區與東南亞市場等。



黃森義指出，東南亞經濟崛起，市場還是一塊「璞玉」，認為越南、泰國、印尼的開發潛力都大，有不少機會，目前仍在評估階段，希望盡快有結果。



針對資本支出計畫，京站若無改裝計畫，每年資本支出約在1500萬元左右，至於3大拓點計畫的支出目前還在評估中。（編輯：楊玫寧）1070326