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遠傳2020年營收目標破千億 鎖定3領域併購

發稿時間：2018/03/26 17:43

最新更新：2018/03/26 17:43

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（中央社記者江明晏台北26日電）遠傳電信看好企業數位化及物聯網浪潮，2020年企業客戶營收占比將成長至25%，遠傳將鎖定物聯網、雲端、與資訊安全3領域展開併購，並瞄準消費客戶端布局，目標2020年營收破千億元。

遠傳電信總經理李彬今天出席「教育翻轉」記者會，會後接受媒體訪問時指出，遠傳在企業客戶領域的成長目標，預計2020年將達25%的整體營收占比。

同時，李彬表示，遠傳將透過自有成長與併購，鎖定物聯網、雲端、與資訊安全3大領域，善用電信產業的自由現金流，加速成長進程，在消費性的客戶端，遠傳將與遠東集團作更緊密、更多樣化的結合，於2020年瞄準整體營收目標超過千億元。

在偏鄉數位建設方面，李彬表示，遠傳行動網路滲透率已達到97%。軟體部分，遠傳透過社會責任長期關注的偏鄉教育，結合資通訊核心，為偏鄉盡一份心力。除了教育外，偏鄉較大的另一項需求「醫療」，遠傳也著重智慧醫療，耕耘偏鄉醫療資源。

遠傳目前在物聯網的著重領域涵蓋智慧製造、智慧零售、智慧城市（監測、交通），以及智慧醫療。

針對數據分析與物聯網，李彬觀察到，越來越多企業將透過機器學習，解決經營痛點。遠傳的NB-IoT網路預計在5月底於全島布建完畢，遠傳也會持續透過與微軟及各方單位的合作，提出產業解決方案，透過商業模式的複製，擴大客戶案例基礎。

在數據分析、機器學習領域需求孔急的人才與人力上，遠傳更積極與學校合作，透過在校課程，訓練產業所需人才。另一方面，則透過內部選才，媒合適當背景的同仁重新訓練，以期快速滿足客戶需求。（編輯：楊玫寧）1070326

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