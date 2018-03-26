點燃偏鄉學童夢想 遠傳盼翻轉教育

（中央社記者江明晏台北26日電）「老師，我畢業以後不是打零工，就是加入幫派，你覺得哪條路好？」偏鄉學童對未來幾乎沒有夢想，遠傳電信盼透過「遊戲式學習」翻轉教育，啟發偏鄉孩童的學習熱情。



遠傳電信關注偏鄉教育及環境永續議題，繼去年攜手全球首創多人在線遊戲學習平台PaGamO，於中南部9所偏鄉小學推動「翻轉教育 讓愛遠傳」計畫，透過「解題」闖關方式來打怪，將「遊戲」融入「學習」。



今年，遠傳更將專案擴大北移，與新北市政府教育局合作，至新北市數位發展機會較少的區域，邀請10所學校、33個班級、235位學生參加，由遠傳招募企業志工投入時間陪伴與輔導這些孩子使用PaGamO線上遊戲平台，透過「遊戲式學習」翻轉教育，啟發偏鄉孩童的學習熱情。



遠傳電信總經理李彬表示，根據國發會「105年個人家戶數位機會調查報告」顯示，偏鄉區域的孩童「玩線上遊戲」比例全台最高，但透過「網路互動討論課業」的比例卻是最低，從調查可看出，偏鄉孩童其實不乏硬體設備，大多因經濟或隔代教養等問題，欠缺家長的陪伴，因而缺乏學習的動機。



遠傳今年號召更多夥伴，透過新北市政府教育局，深入更多需要協助的偏鄉學校；結盟社會企業「玩轉」學校「寶衛地球高峰會」實體課程、PaGamO線上遊戲學習平台，搭配「遊戲式學習」，結合遠傳志工力量，線上線下翻轉教育，解決城鄉教育資源分配不平均問題，啟發偏鄉孩童對於未來能有更多的夢想與想像。



新北市政府教育局副局長蔣偉民表示，新北市300多所學校，其中偏鄉學校就超過1/3，遠傳電信透過遊戲及營隊方式，提升偏鄉學生的學習力，同時培養學生的團隊合作能力，希望有更多企業與新北市共同合作，為教育一起打拚。



PaGamO是台大電機系教授葉丙成帶領團隊開發的學習平台，透過解題方式來擴增、攻占領土，用玩遊戲的方式進行學習，啟發孩童學習動機。（編輯：李信寬）1070326