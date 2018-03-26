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台灣國際扣件展410登場 規模創新高

發稿時間：2018/03/26 17:59

最新更新：2018/03/26 17:59

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（中央社記者程啟峰高雄26日電）2018台灣國際扣件展4月10日將在高雄登場，有415家廠商、1107個攤位參展，規模為歷屆最大，可望吸引75國2000名國外買主來台觀展採購，為國內扣件產業注入商機。

兩年一度的「台灣國際扣件展」今年邁入第五屆，是國內規模最大的螺絲專業展，4月10日至4月12日將在高雄展覽館舉行，主辦單位外貿協會與參展業者代表下午在高雄舉行展前記者會。

外貿協會展覽處長黃漢唐致詞表示，這次展出規模為歷屆最大，可望吸引75國2000名國外買主來台觀展採購，為國內扣件產業注入商機。

他表示，台灣扣件產業已導入智慧化的生產設備和流程，朝向工業4.0的標準邁進。目標是持續朝高精密度、高價值、高品質的高質化方向轉型。

他說，展覽首日將舉辦「立足汽配 放眼全球」國際扣件高峰會，邀請德國賓士等國際汽車大廠及國內扣件大廠分享產業趨勢脈動。現場並舉辦扣件產業「海外人才媒合會」，協助台灣扣件業者找到合適的外語及技術人才，開拓外銷市場。

台灣區螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，他看好今年台灣扣件產業發展，預估在汽車扣件可再成長15%以上。

貿協表示，為服務參展廠商與參觀者，展覽期間有免費接駁車往返高雄捷運三多商圈站與高雄展覽館，大會另與UBER首次合作提供乘車優惠。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070326

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