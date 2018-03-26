Uber再撤市場 東南亞業務賣給Grab

（中央社新加坡26日綜合外電報導）美國叫車服務公司優步（Uber）今天將東南亞業務賣給當地對手Grab公司，結束兩大巨擘間的激烈競爭。這也是Uber從國際市場逐步撤退的最新動作。



法新社報導，總部位於新加坡的Grab將接手Uber在東南亞的叫車和外送餐點業務，Uber則保留這些業務27.5%股權。Uber新執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）為了替公司龐大虧損止血，再度撤離艱困市場。



經歷中國市場嚴峻競爭後，Uber在2016年將當地業務出售給對手滴滴出行，並換得股份。2017年，Uber在俄羅斯和當地網路業巨擘Yandex的計程車叫車服務app合併組新公司，Uber取得少數股權。



Grab在8個東南亞國家營運，這個地區共有約6億5000萬人口，且中產階層越來越富有。Uber與Grab達成的交易類似滴滴出行，東南亞叫車服務市場爭奪戰也因而畫下句點。



Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）表示：「今天的收購案標示新時代的開始。合併後的公司將成為區域平台和成本效益的領導者。」Grab並未透露交易金額，僅稱這是東南亞網路公司歷來最大規模收購案。



柯霍斯洛夏西則說：「這起交易證明Uber過去5年在東南亞地區優異的成長表現，並將協助我們加強公司成長計畫。」按照協議，他將加入Grab董事會。



日本電訊業巨擘軟體銀行公司（SoftBank Corp.）是Grab大股東，軟銀以推動全球叫車服務業整併聞名。由於市場廝殺，叫車服務業持續每年虧損數十億美元。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070326