美課鋼鋁重稅 鋼鐵公會：攜手美廠商避重稅

（中央社記者潘智義台北26日電）針對美國對進口鋼鋁課重稅，台灣鋼鐵工業同業公會今天發布新聞稿表示，美國政府並未關閉協商大門，鼓勵業者與美國當地配合廠商合作，申請個別產品排除重稅。



鋼鐵公會指出，自3月23日零時起至4月底，是這次美國232款鋼、鋁國家安全措施具體實施關鍵期，除協助邀請美國具實務經驗律師來台，針對相關豁免申請程序舉辦說明會外，並和業者全力配合，支持政府持續與美方溝通，積極爭取美鋼鋁重稅下的國家豁免。



針對個別產品排除，鋼鐵公會說，鼓勵業者積極與美國當地配合廠商，或進口業者合作提出申請；期待在鋼鋁重稅的國家豁免，及個別產品排除皆能有好的成果。此外，將持續和政府共同密切關注發展，瞭解各國對此事件採取的因應措施，適時提供國內業者參考，降低對台灣業者的衝擊。



美國總統川普依據美國商務部調查報告，於美國時間3月8日簽署兩項關稅決定，對除加拿大及墨西哥外的其他國家進口鋼鐵，及鋁製品分別課徵25%及10%關稅，相關規定於3月23日生效；其中鋼鐵製品，涵蓋碳鋼、不銹鋼、合金鋼的鋼胚、熱軋、冷軋、鍍面、棒線、盤元、型鋼及鋼管。



另外，白宮於3月22日再發布，獲得暫時性國家豁免的國家為阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟及南韓等國，並表示目前僅有暫時性豁免清單，暫時性豁免截止期限為5月1日，屆期將再評估是否維持豁免，未取得豁免的國家，美國鼓勵持續進行協商。（編輯：蘇志宗）1070326